Idoso de 75 anos é agredido por assaltantes em Belo Horizonte (MG)
Criminosos atacam idoso na portaria de prédio, mas fogem sem levar nada
Um homem de 75 anos foi violentamente agredido por assaltantes na entrada do prédio onde reside em Belo Horizonte (MG). O incidente ocorreu quando o idoso estava entrando no edifício e foi surpreendido pelos criminosos. Ao tentar fechar o portão para se proteger, ele foi puxado pela roupa e acabou caindo. Os ladrões arrastaram a vítima pelos pés antes de fugir sem roubar nenhum pertence.
