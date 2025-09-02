Logo R7.com
Idoso de 75 anos é agredido por assaltantes em Belo Horizonte (MG)

Criminosos atacam idoso na portaria de prédio, mas fogem sem levar nada

Fala Brasil|Do R7

Um homem de 75 anos foi violentamente agredido por assaltantes na entrada do prédio onde reside em Belo Horizonte (MG). O incidente ocorreu quando o idoso estava entrando no edifício e foi surpreendido pelos criminosos. Ao tentar fechar o portão para se proteger, ele foi puxado pela roupa e acabou caindo. Os ladrões arrastaram a vítima pelos pés antes de fugir sem roubar nenhum pertence.

