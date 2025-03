Imagens mostram homem iniciando incêndio que provocou quatro mortes no interior de São Paulo

Um homem foi preso por causar um incêndio em um abrigo em São José dos Campos, resultando na morte de quatro pessoas. Imagens de segurança mostraram sua chegada e saída antes das chamas. Ele confessou o crime após um desentendimento com um funcionário. No momento do incêndio, havia 22 pessoas no local, incluindo seis acamados; nove foram levados ao pronto socorro. O abrigo, mantido por voluntários, atendia pessoas vulneráveis. Edificações vizinhas também foram atingidas. As autoridades estão conduzindo investigações e perícias no local.



