Incêndio assusta visitantes de parque da Disney em Orlando, nos EUA

Um incêndio assustou os visitantes de um parque da Disney em Orlando, nos EUA. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça que podia ser vista de longe. Os visitantes foram retirados rapidamente e ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, o incêndio começou em um equipamento de refrigeração da área do pavilhão francês do parque.



