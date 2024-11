Incêndio atinge fábrica no polo petroquímico de Camaçari (BA)

Um incêndio atingiu uma fábrica no polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, na madrugada desta segunda-feira (18). O fogo teve início após uma explosão por volta das 2h30. Equipes da brigada de incêndio atuaram para controlar as chamas e continuam a investigar a causa do incidente. A área afetada estava parada para manutenção e pertence à petroquímica Braskem. Não houve registro de feridos.