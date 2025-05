Incêndio atinge prédio comercial na Santa Cecília, centro de São Paulo

Nesta sexta (16), um incêndio em um prédio comercial na região de Santa Cecília, em São Paulo , causou a interdição de importantes vias. O fogo começou no segundo andar, onde funcionava uma loja de persianas, e se espalhou para um salão de beleza e uma loja de eletrônicos no andar inferior. O Corpo de Bombeiros trabalha no rescaldo das chamas, que ainda não tiveram causa determinada. As vias Alameda Eduardo Prado, Rua Barra Funda e Rua Brigadeiro Galvão estão bloqueadas, e duas linhas de ônibus foram desviadas.



