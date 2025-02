Incêndio em mansão mata duas pessoas e dois cachorros na Bahia

Um incêndio de grandes proporções matou duas pessoas e dois cachorros dentro de um condomínio de luxo, em Guarajuba, na região metropolitana de Salvador (BA). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas ainda durante a noite para combater as chamas. Uma vítima conseguiu escapar ao pular do primeiro andar da mansão. No entanto, um homem de 65 anos, uma mulher de 48 e dois cachorros não conseguiram sair a tempo. Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se espalhasse para outras residências do condomínio, mas a estrutura da casa atingida ficou comprometida. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.



