Influenciador é investigado após usar filho de 10 anos para promover bebida alcoólica

Um influenciador está sob investigação policial após postar um vídeo nas redes sociais, onde aparenta oferecer cerveja ao próprio filho de 10 anos. O vídeo, que gerou grande revolta e compartilhamentos, não levou a uma denúncia formal, mas chamou a atenção das autoridades. O advogado do barbeiro alega que tudo não passou de uma brincadeira, afirmando que a criança não consumiu álcool, mas sim refrigerante. Especialistas ressaltam que o contato precoce com álcool pode aumentar o risco de dependência química.



