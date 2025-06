Influenciador Khaby Lame aparece no Brasil após deixar os EUA por visto vencido

O influenciador Khaby Lame foi detido nos Estados Unidos devido a um visto vencido. Liberado com a opção de saída voluntária, ele optou pelo Brasil em vez de voltar à Itália. Em Paulínia (SP), Khaby Lame se encontrou com o jogador Emerson Royal, com quem mantém uma amizade próxima. Ele está na cidade para participar de um jogo amistoso organizado pelo atleta.



