Influenciadora japonesa é morta a facadas durante transmissão ao vivo no Japão

A influenciadora digital japonesa Airi Sato, 22 anos, foi morta a facadas durante uma transmissão ao vivo em Tóquio. O autor do crime, Kenichi Takano, confessou que agiu por conta de uma dívida de cerca de R$ 77 mil que Sato ignorou. Ele afirmou que esfaqueou a influenciadora em várias partes do corpo para que outras pessoas soubessem do assunto, mas declarou não ter intenção de matá-la. Takano havia emprestado o dinheiro devido às dificuldades financeiras de Sato e já tinha movido um processo para recuperá-lo.



