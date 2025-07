INSS: veja como pedir ressarcimento de descontos indevidos

Quem teve descontos indevidos no benefício do INSS pode aderir ao acordo para receber o dinheiro de volta. Para solicitar o ressarcimento, o segurado precisa já ter contestado os descontos e aguardar até 15 dias por uma resposta da entidade associativa. Caso não haja manifestação, o beneficiário pode aderir ao acordo. Os pedidos podem ser feitos pessoalmente em agências dos Correios, pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS, sem necessidade de pagar nada ou enviar documentos.



