Integrante do PCC usa filho de 2 anos como escudo durante prisão A captura do criminoso marca a segunda etapa da operação que continua com três mandados de busca e apreensão

Fala Brasil|Do R7 05/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share