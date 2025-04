Inteligência artificial provoca alta no uso de energia do mundo

A Agência Internacional de Energia publicou um relatório que alerta para o aumento do consumo de energia no mundo devido ao avanço da inteligência artificial. Até o ano passado, centros de dados representavam 1,5% do consumo mundial. A expectativa agora é que esse número dobre até 2030. Nos EUA, o processamento de dados para inteligência artificial pode demandar mais eletricidade que a produção combinada de aço, cimento e produtos químicos.



