Irã alerta que bases e navios dos EUA, França e Reino Unido podem ser alvos de ataques

Novas explosões ocorreram em uma base militar no Irã. Ainda não se sabe se alguém foi atingido. O país alertou os EUA, França e Reino Unido sobre possíveis alvos se interferirem nos ataques contra Israel. Sete soldados israelenses ficaram levemente feridos pelo impacto de um míssil balístico no centro do país. O espaço aéreo do Líbano, Síria e Jordânia foi reaberto, mas o Aeroporto Internacional Ben Gurion permanece fechado.



