Israel afirma que matou líder terrorista do Hamas

O exército de Israel informou que um alto funcionário do grupo terrorista Hamas foi morto durante bombardeios realizados na madrugada desta sexta (4) no Líbano. As forças de defesa também relataram a destruição de uma infraestrutura ligada ao terrorismo na região. Além disso, o exército ampliou suas operações terrestres na faixa de Gaza.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!