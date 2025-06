Israel confirma ao menos três mortos após ataque de mísseis do Irã

Israel confirmou ao menos três mortos após um ataque de mísseis lançado pelo Irã. Mais de 170 pessoas ficaram feridas. A madrugada foi de tensão no país, com centenas de mísseis iranianos cruzando o espaço aéreo israelense. O sistema de defesa antimísseis conhecido como Domo de Ferro entrou em ação para interceptar os projéteis, mas alguns conseguiram ultrapassar a barreira e atingiram ruas e edifícios em cidades importantes.



