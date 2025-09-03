Jacaré-do-papo-amarelo é resgatado de bueiro em Serra (ES)

Um jacaré-do-papo-amarelo foi encontrado dentro de um bueiro na cidade de Serra, no Espírito Santo. O réptil estava com vários ferimentos quando foi resgatado. Após o salvamento, ele foi encaminhado a um projeto especializado na recuperação de animais silvestres. No local, o jacaré passou por exames médicos e permanece sob observação enquanto inicia seu processo de reabilitação.



