Jogador do Bragantino recebe alta da UTI e respira sem ajuda de aparelhos

O jogador Pedro Severino, do Red Bull Bragantino, recebeu alta da UTI e está respirando sem auxílio de aparelhos. Ele foi transferido para o quarto de hospital em Ribeirão Preto. O atleta está internado desde 4 de março devido a um acidente em que seu carro colidiu com a traseira de um caminhão. O quadro neurológico dele ainda requer cuidados. Os médicos chegaram a iniciar protocolo de morte encefálica que foi interrompido quando ele começou a reagir a estímulos.



