Jorge Aragão cancela show e é internado no Rio para retirada da vesícula

O cantor Jorge Aragão, de 75 anos, cancelou um show que faria neste fim de semana na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, para retirada da vesícula. Ele encerraria as comemorações do Dia Nacional do Samba, que acontece neste domingo (1º). Em comunicado divulgado à imprensa, a assessoria do artista informou que ele teve um quadro de colecistite aguda, um tipo de inflamação na vesícula biliar.