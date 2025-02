Jovem é morto a tiros após carro em que estava realizar ultrapassagem em rodovia de São Paulo

Enrico Marchi, de 21 anos, foi morto na rodovia Hélio Steffen, em São Paulo. Ele viajava com amigos rumo a Campinas (SP) quando o carro em que estava foi alvo de tiros após realizar uma ultrapassagem. Segundo testemunhas, os disparos vieram de dentro do veículo que foi ultrapassado. O amigo que dirigia levou Enrico a um hospital, mas ele não sobreviveu. O caso intriga a polícia, já que os dois jovens que estavam com Enrico no carro não relataram nenhuma briga ou discussão com quem estava no outro veículo.