Jovem morre após saltar de moto para escapar de assalto na Grande São Paulo

Guilherme Moraes Cruz, de 18 anos, morreu após tentar escapar de um assalto na Grande São Paulo . Câmeras de segurança de um ônibus registraram o momento em que duas motos atravessam o canteiro central, e Guilherme, na garupa de uma moto por aplicativo, é atropelado ao saltar. O jovem ia à casa da avó quando foi abordado por assaltantes que chegaram a disparar tiros para o alto. Na cerimônia de sepultamento, a dor e a tristeza marcaram o adeus ao jovem. A polícia conseguiu prender um suspeito de 19 anos com uma motocicleta de placa adulterada, que pertencia à mãe do detido e já havia sido usada em outro roubo na região. As investigações continuam para identificar e prender o restante do grupo responsável pelo crime. A família de Guilherme clama por justiça enquanto lida com a perda inesperada.



