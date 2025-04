Jovem morre após se afogar no lago Paranoá, em Brasília (DF)

Kauany Victoria, de 17 anos, morreu após se afogar no lago Paranoá, em Brasília. Ela estava com três amigas, e ao entrarem na água, todas começaram a se afogar. Três conseguiram voltar à margem, mas Kauany não conseguiu. Os bombeiros demoraram 45 minutos para encontrá-la. Assim que ela foi resgatada, eles fizeram uma reanimação durante 20 minutos e conseguiram retomar os sinais vitais da jovem. Ela chegou a ser transferida para um hospital, mas não resistiu.



