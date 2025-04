Jovens caem de moto em alta velocidade e ficam em estado grave; piloto fugiu

Adrieli e Emanuele Batista estão em estado grave após caírem de uma moto em alta velocidade, sem capacete, ao voltar de uma festa na casa de um amigo. O piloto, amigo delas, abandonou o local do acidente, alegando falsamente que as jovens tinham encontrado outro conhecido. Um desconhecido chamou o socorro ao passar e ver as jovens feridas na rua. A família aguarda justiça, enquanto o motociclista já prestou depoimento.



