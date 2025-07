Justiça determina internação de adolescente que atacou escola e matou menino de 9 anos no RS

A Justiça determinou a internação do adolescente responsável pelo ataque à Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação (RS) . O ataque ocorreu dentro da sala de aula e resultou na morte de Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, atingido por golpes de faca. Duas crianças e uma professora ficaram feridas. As aulas estão suspensas por tempo indeterminado. O governador Eduardo Leite utilizou as redes sociais para anunciar a intenção de reforçar as estratégias de proteção em todas as escolas gaúchas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!