Justiça dos EUA decide que tarifas impostas por Trump são ilegais

Um tribunal em Washington decidiu que a maioria das tarifas comerciais impostas pelo ex-presidente Donald Trump é ilegal. A corte avaliou que a legislação utilizada para justificar essas taxas em situações de emergência não autoriza o presidente a impor altas tarifas sobre outros países. Essa decisão não afeta as taxas específicas aplicadas aos setores automotivo, do aço e do alumínio.

As medidas tarifárias anunciadas contra China, Brasil e outros parceiros comerciais permanecem válidas até 14 de outubro para permitir ao governo tempo suficiente para recorrer da decisão. A Casa Branca argumenta que essas tarifas são essenciais para proteger a produção interna dos Estados Unidos e garantir sua segurança econômica.

Em resposta à decisão judicial, Donald Trump declarou em uma rede social que as tarifas continuam vigentes e expressou confiança na Suprema Corte para implementar taxas sobre países aliados e adversários com o objetivo de beneficiar os Estados Unidos.

