Justiça nega liberdade para motorista que atropelou e matou duas jovens em SP

A justiça negou pedido de liberdade e manteve preso o motorista que atropelou e matou duas jovens em São Caetano do Sul, no último dia 8 de abril. Isabelli Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis foram atingidas enquanto atravessavam a faixa de pedestres de uma avenida. A suspeita é de que Brendo dos Santos participava de um racha.



