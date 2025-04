Ladrão invade loja nos EUA, rouba cartas raras de jogo e causa prejuízo de até R$ 230 mil

Um ladrão invadiu uma loja em Perry, Iowa, nos Estados Unidos, e roubou cartas raras de um jogo avaliadas em até R$ 230 mil. Justin, o proprietário, relatou que o furto ocorreu após o fechamento da loja, e as câmeras de segurança capturaram o suspeito. "As caixas estavam cheias de cartas, e agora não têm mais nada", lamenta Justin. O mercado para essas cartas está aquecido, dificultando a reposição dos estoques. Justin planeja reforçar a segurança da loja para evitar novos incidentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!