Laudo aponta infecção no cérebro como causa da morte da atriz Millena Brandão

Dois meses após a morte da atriz mirim Millena Brandão, o laudo indicou que a causa foi uma infecção no cérebro. A família registrou um boletim de ocorrência por suposta negligência médica. Millena foi internada com uma infecção urinária e os sintomas foram tratados como dengue, mesmo com teste negativo. Ela sofreu 12 paradas cardiorrespiratórias durante o tratamento e não resistiu. O hospital nega qualquer negligência e colabora com as investigações.



