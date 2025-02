Lealdade de Scooby: cachorro que ficou ao lado do corpo do tutor morto ganha novo lar

Scooby, o cão que emocionou o Brasil ao permanecer ao lado do corpo do tutor afogado em Balneário Camboriú, encontrou um novo lar. Após ser recolhido pela guarda municipal e levado a uma ONG, ele foi adotado por Laureane e Alan, que se sensibilizaram com sua história.



