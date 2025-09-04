Logo R7.com
Leoa em zoológico de Portland interage com câmera escondida

Câmera oculta em jaula de leões captura interação curiosa de leoa nos EUA

Fala Brasil|Do R7

Funcionários do zoológico de Portland, nos Estados Unidos, instalaram uma câmera escondida na jaula dos leões e capturaram um momento inusitado. Uma das leoas notou a presença do equipamento e decidiu investigá-lo mais de perto. Com patadas curiosas no dispositivo, a felina demonstrou interesse pelo objeto desconhecido.


Em um dos momentos registrados pela câmera, é possível ver um close inesperado da boca da leoa ao se aproximar do equipamento. Este flagrante curioso oferece uma visão rara e divertida sobre o comportamento natural desses grandes felinos quando confrontados com novidades em seu habitat controlado.

