Lideranças da comunicação se reúnem no Paraguai para fortalecer integração regional

Empresários e líderes da comunicação se reuniram em Cidade do Leste, Paraguai, na Câmara de Comércio, para discutir exemplos brasileiros de sucesso e explorar parcerias com a região sul-brasileira. Leonardo Petrelli, presidente do grupo RIC, e André Dias, superintendente da RECORD , destacaram a importância de uma comunicação clara e de credibilidade. O evento evidenciou as oportunidades para fortalecer a imagem de Cidade do Leste, que abriga mais de 5 mil empresas formais e responde por cerca de 15% do PIB paraguaio. A cidade, um dos principais pólos econômicos do país, busca reforçar laços com investidores brasileiros, visando impactos positivos e duradouros no comércio e desenvolvimento local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!