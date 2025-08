Líderes de facções criminosas brasileiras vivem em liberdade na Bolívia

Líderes das principais facções criminosas brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, estão refugiados na Bolívia. Usando documentos falsos e contando com a proteção de autoridades locais, vivem em liberdade. Marcos Roberto de Almeida, um dos líderes do PCC, foi preso em maio enquanto renovava documentos. Além da Bolívia, traficantes buscam refúgio em outros países da América Latina, expandindo suas operações de tráfico de drogas.



