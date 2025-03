Luciana Gimenez passa por cirurgia de hérnia de disco em São Paulo

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, passou por uma cirurgia para correção de hérnia de disco na coluna cervical, em São Paulo . Ela foi hospitalizada após sentir fortes dores. Apesar da urgência do procedimento, Luciana já está andando com ajuda. A recuperação pode levar até seis meses, segundo os médicos. Nas redes sociais, Luciana comentou sobre sua condição, dizendo: "Eu não consegui dormir direito. Meu pescoço está muito inchado. Parece que um trator bateu de frente."



