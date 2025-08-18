Luis Fernando Veríssimo está internado em estado grave com princípio de pneumonia

O escritor Luis Fernando Veríssimo está internado em uma UTI em Porto Alegre (RS), com estado de saúde considerado grave. Segundo boletim médico, ele apresenta um princípio de pneumonia. A família informou que o quadro inspira cuidados devido à fragilidade da saúde do autor, de 88 anos. Veríssimo tem histórico de problemas cardíacos, Parkinson e sofreu um AVC em 2021, que deixou sequelas. Em 2020, ele passou por uma cirurgia para retirada de um câncer no osso da mandíbula.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!