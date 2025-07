Lula anuncia recuperação do Rio Doce e critica tarifas dos EUA

O presidente Lula esteve em Linhares, Espírito Santo, anunciando a recuperação do Rio Doce e a reparação de R$ 3,7 bilhões a pescadores e agricultores afetados pelo desastre de Mariana. Durante a visita, Lula criticou as tarifas de 50% anunciadas pelos EUA sobre produtos brasileiros, afirmando que buscará medidas de reciprocidade.



