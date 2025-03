Lula avança com reforma ministerial e escolhe Gleisi Hoffmann para fazer articulação política

O presidente Lula escolheu a atual presidente do PT, Gleisi Hoffman como nova ministra das Relações Institucionais, substituindo Alexandre Padilha. A posse está marcada para 10 de março. Gleisi, ex-senadora e ministra da Casa Civil no governo Dilma Rousseff, terá como desafios avançar com pautas no Congresso e aprovar o orçamento de 2025. A decisão de Lula surpreendeu partidos aliados que esperavam um nome mais moderado. Ele comunicou a nomeação aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, que desejaram sucesso à nova ministra nas redes sociais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!