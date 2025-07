Lula critica chantagem americana e defende taxação de big techs

A tensão diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos aumentou nas últimas horas com críticas do presidente Lula ao governo americano. Lula acusou os EUA de usar o tarifaço como chantagem. O porta-voz do governo americano rebateu dizendo que as empresas americanas de tecnologia têm sido prejudicadas pelas regulamentações brasileiras.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!