Maduro denuncia navios dos EUA com mísseis apontados para Venezuela

Presidente venezuelano alerta sobre possível confronto armado após movimentação militar americana

Fala Brasil|Do R7

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que oito embarcações militares dos Estados Unidos estão posicionadas com mísseis direcionados ao território venezuelano. Em entrevista recente, Maduro declarou que o país está preparado para um confronto armado caso ocorra uma agressão. Ele descreveu a situação como a maior ameaça à América Latina no último ano.


Segundo as declarações de Maduro, além das oito embarcações de guerra, um submarino também estaria envolvido na operação. No entanto, até o momento não houve confirmação oficial por parte do governo americano sobre a presença dessa frota nas proximidades do mar do Caribe.

