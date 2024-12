Mãe conta como a ABADS ajudou a vida do filho com síndrome de Down

Neste sábado (7), a ABADS, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, realiza uma celebração de fim de ano. A instituição auxilia famílias de jovens com deficiência intelectual e TEA (Transtorno do Espectro Autista). Dona Lindaura conversa com o Fala Brasil e conta como a ABADS mudou a vida do seu filho Emanuel, portador de síndrome de Down. Antes de receber assistência da instituição, ele não interagia com outras pessoas e vivia isolado.