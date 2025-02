Mães de bebês prematuros relatam desafios e emoções em UTI neonatal

No Brasil, 12% dos bebês nascem prematuros, antes das 37 semanas. Amanda Glazer relata o susto ao dar à luz Breno, com 740 gramas, após um sangramento. "Eu contava com que outras pessoas cuidassem dele por mim", desabafa sobre a dependência dos serviços médicos. Thayna e Lucas enfrentam a ansiedade de ver o filho Bento ainda internado. A família de Amanda celebra a alta após quatro meses, um misto de vitória e alívio. As incertezas continuam, mas a experiência fortalece as mães para futuros desafios.