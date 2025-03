Mais de mil pessoas morrem no terremoto que atingiu Mianmar e a Tailândia

Mais de mil pessoas morreram e 2 mil ficaram feridas no trágico terremoto que atingiu Mianmar e Tailândia nesta sexta (28). A estimativa é de que esses números aumentem ainda mais, já que centenas de vítimas estão presas nos escombros. Atualmente, as equipes de resgate locais correm contra o tempo para chegar até os desaparecidos. O terremoto foi sentido em países vizinhos a Mianmar, como a Tailândia, onde cinco pessoas morreram na capital Bangkok em desabamentos de construções.



