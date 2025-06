Mansão de Brad Pitt em Los Angeles é invadida

A mansão do astro de Hollywood, Brad Pitt, em Los Angeles, foi alvo de invasão. De acordo com a polícia local, três suspeitos escalaram uma cerca, arrombaram uma janela e entraram na propriedade. No momento do crime, Brad Pitt não estava em casa. Os ladrões levaram uma quantidade desconhecida de bens, e valores não foram divulgados. O trio ainda está foragido.



