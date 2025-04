Médicos explicam situação de Jair Bolsonaro em entrevista coletiva

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal durante um evento na última sexta-feira (11) e precisou ser internado em Natal (RN). Ele será transferido para Brasília na tarde deste sábado (12). O cirurgião Roberto Fonseca, diretor do hospital no Rio Grande do Norte onde Bolsonaro está, concedeu uma entrevista coletiva para atualizar a situação do ex-presidente.



