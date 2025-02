Menina baleada enquanto estava no colo da mãe sai do coma e respira sem aparelhos

Mirela Pinho, de dois anos, foi baleada enquanto estava no colo da mãe quando a família voltava da praia no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu no dia 26 de janeiro, após criminosos tentarem roubar uma moto bem perto de onde estavam. A menina já saiu do coma, respira sem aparelhos, e agora consegue se comunicar com os familiares com consciência recuperada