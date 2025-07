Menor é apreendido após tentativa de furto em concessionária em Arujá

Um menor foi apreendido e outro está foragido após tentarem invadir uma concessionária em Arujá, Grande São Paulo. Imagens mostram os jovens quebrando a porta do local. Na noite anterior, eles haviam ido até a concessionária fingindo interesse em comprar um carro para conhecer o ambiente. Durante a ação, perceberam um segurança e fugiram. A polícia encontrou a dupla na rua; um deles escapou enquanto o outro estava com uma pistola de brinquedo.



