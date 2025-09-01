Metanol: veja como não cair no esquema de adulteração de combustível

Uma megaoperação recente contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) revelou um esquema que afeta diretamente milhares de consumidores brasileiros. A investigação descobriu a venda de gasolina misturada com metanol – um solvente industrial tóxico e corrosivo – nos postos do país. O produto deveria ser destinado à indústria química, mas era desviado para abastecer veículos.

O porto de Paranaguá, no Paraná, foi identificado como ponto inicial das importações ilegais desse composto químico. Empresas fachada ou atuantes paralelamente eram responsáveis por redirecionar o metanol aos postos. Essa prática resulta em sérios danos ao motor dos veículos devido à alta corrosão provocada pelo solvente.