Metanol: veja como não cair no esquema de adulteração de combustível
Investigação aponta uso ilegal do composto em combustíveis vendidos no Brasil
Uma megaoperação recente contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) revelou um esquema que afeta diretamente milhares de consumidores brasileiros. A investigação descobriu a venda de gasolina misturada com metanol – um solvente industrial tóxico e corrosivo – nos postos do país. O produto deveria ser destinado à indústria química, mas era desviado para abastecer veículos.
O porto de Paranaguá, no Paraná, foi identificado como ponto inicial das importações ilegais desse composto químico. Empresas fachada ou atuantes paralelamente eram responsáveis por redirecionar o metanol aos postos. Essa prática resulta em sérios danos ao motor dos veículos devido à alta corrosão provocada pelo solvente.
Para evitar problemas decorrentes dessa prática criminosa ao abastecer seu veículo é recomendado não optar apenas pelo preço mais baixo nem frequentar postos sem marca reconhecida ou suspeitosamente baratos. Essas precauções ajudam a minimizar riscos associados ao consumo inadvertido desses combustíveis adulterados.
