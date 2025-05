Mistérios da Mente Humana: Como lidar com o medo de se apresentar em público?

No quadro Mistérios da Mente Humana, o psiquiatra Isaac Efraim explora a ansiedade que muitos sentem ao se apresentar em público. "Temos a necessidade de ostentar alguma qualidade para sermos aceitos", explica Efraim. Ele acredita que o medo do julgamento e a pressão por aceitação social intimidam a maioria das pessoas. Esse comportamento é comum, embora algumas pessoas tenham uma natureza mais exibida. Efraim sugere que, muitas vezes, esse medo não passa de um achismo.



