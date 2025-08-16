Logo R7.com
Mistérios da Mente Humana: Resolver problemas pode ser viciante

Psiquiatra Isaac Efraim destaca como a busca por soluções pode se tornar um vício

Fala Brasil|Do R7

O psiquiatra Isaac Efraim discute no Mistérios da Mente Humana a questão do vício em resolver problemas. Ele explica que algumas pessoas se tornam dependentes do prazer gerado pela resolução de questões e começam a buscar constantemente novos desafios. Exemplos incluem a insônia provocada pela obsessão de encontrar soluções para problemas inexistentes ou a tensão gerada pela busca incessante de problemas.

