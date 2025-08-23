Moradores precisam sair de casa por causa de incêndio em ferro-velho na zona leste de SP

Moradores de um bairro na zona leste de São Paulo tiveram que deixar suas casas após um incêndio em um ferro-velho. O fogo, que começou em um cômodo do imóvel, espalhou-se rapidamente, mas foi controlado sem deixar feridos. Apesar do susto, apenas uma mulher necessitou de atendimento por emoção. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente e, além do controle das chamas, realizaram o trabalho de rescaldo por várias horas.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!