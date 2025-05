Morre uma das siamesas separadas em Goiás

Uma das irmãs siamesas teve a morte cerebral decretada pela equipe médica. O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente informou que o protocolo segue em andamento para Kiraz, de um ano e seis meses. Ela e a irmã Aruna eram unidas pelo tórax, abdômen e bacia. A cirurgia ocorreu no dia 11 de maio e durou quase 20 horas com mais de 50 profissionais envolvidos. Aruna está internada em estado grave com evolução esperada no pós-operatório.



