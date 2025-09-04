Morte de goleiro após bolada destaca riscos desconhecidos no futebol

Durante um jogo de futsal em Augusto Corrêa, Pará, Antônio Edson Souza, goleiro de 34 anos, morreu após ser atingido por uma bola no peito. Esse trágico incidente chama atenção para um tipo raro de acidente em esportes, conhecido como commotio cordis, onde o impacto no tórax pode provocar arritmia fatal.

O evento foi registrado: o goleiro defendeu com o peito e desmaiou em seguida. Outro caso semelhante ocorreu em Maués, Amazonas, com o adolescente Edson Lopes Gama, que morreu após defender um pênalti.